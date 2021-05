Miles de aficionados atléticos celebran el título desafiando a la pandemia

Miles de aficionados del Atlético de Madrid se lanzaron a la calles de la capital española este sábado para festejar el undécimo título liguero de su equipo, tras imponerse 2-1 en Valladolid, desafiando a la pandemia.

Nada más finalizar el partido en Valladolid, hasta donde también se desplazaron cientos de aficionados colchoneros para apoyar al equipo, los hinchas rojiblancos comenzaron a afluir hacia la fuente de Neptuno, en el centro de la capital, habitual punto de festejo de los atléticos.

"Estaba confiado en la victoria del Atlético. Era como una final y siendo contra el Valladolid, sabía que íbamos a ganar", confesa a AFP, Federico González, de 46 años, que fue uno de los miles de congregados en torno al monumento madrileño.

Un amplio dispositivo policial rodeó la fuente con varios furgones para impedir que los hinchas se acerquen al monumento, iluminado para la ocasión con los colores rojiblancos del flamante campeón liguero.

Manteniéndose detrás de la vallas que impedían que los congregados invadieran la calzada y cortaran el tráfico, los hinchas del Atlético, volvieron a ondear banderas y bufandas con los colores de su equipo siete años después de festejar la última Liga del Atlético en 2014.

'Una alegría'.

"Es una alegría. Hasta el principio del partido he estado con lo nervios a flor de pie, porque el Atleti juega cada partido a su manera y nunca se sabe", relata Carlota Maestro, una joven, de 20 años, que se ha acercado hasta el centro de Madrid acompañada por tres amigas.

Entre gritos de "Atleti, Atleti, Atlético de Madrid" y de "Campeones", los aficionados rojiblancos hacen bailes, saltan y se abrazan, mientras algunos queman bengalas rojas, en un ambiente de fiesta.

Coches y motos pasan tocando el claxon, algunos con banderas rojiblancos asomando por las ventanillas para alegría de los reunidos, que saludan su paso.

La alegría por un título largamente esperado ha hecho que los miles de hinchas rojiblancos hayan desafiado a la epidemia de covid-19 y desoído las recomendaciones de las autoridades.

"Por favor, pido a los atléticos que no vayan a Neptuno. Soy el primero que entiende las ganas de celebración, pero no es el momento. El virus sigue entre nosotros, no tiremos por la borda el trabajo de estos meses", pedía por Twitter el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, él mismo reconocido aficionado rojiblanco.

Sin guardar distancias de seguridad y algunos de ellos sin mascarillas, los aficionados atléticos han ocupado todas las aceras en torno a la glorieta en la que está la fuente de Neptuno.

Alegría con 'un poco de miedo'.

"Es una celebración un poco rara, porque no hemos podido hacerlo como de costumbre, en el campo, rodeados de la afición", afirma Pablo Díaz, de 22 años.

"Lo celebramos pero con un poco de miedo, teniendo cuidado, y con la mascarilla puesta. Yo he venido aquí un rato, y en cuanto me desfogue, me vuelvo a casa", asegura.

Otros cientos de aficionados habían acompañado al equipo a Valladolid, donde siguieron el partido desde un aparcamiento del estadio.

Al acabar el partido, las imágenes de televisión mostraron como algunos de los jugadores se mezclaron con los aficionados al ir hacia su autobús como el portero Jan Oblak, abrazado por los hinchas.

El Atlético, que recibirá el trofeo de campeón liguero el domingo en su estadio, llamó a los aficionados a hacer el mismo día una caravana de coches como forma de festejar siguiendo las recomendaciones sanitarias.

