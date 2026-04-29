Miguel Herrera tiene nuevo equipo tras su último fracaso con La Sele

Pese a que fracasó en su búsqueda de acudir al Mundial 2026 con la Selección Nacional, el técnico Miguel Herrera ya tiene nuevo trabajo y un equipo al cual dirigir.

El Piojo fue presentado este miércoles como nuevo técnico del Atlante de la Liga MX del fútbol mexicano, club que precisamente volverá a la máxima categoría, pues adquirió la franquicia del Mazatlán.

"Atlante está donde tiene que estar: en Primera División. Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la altura de este escudo. ¡Gracias por la oportunidad y la confianza!", publicó efusivamente Herrera en sus redes sociales.

El Piojo, de 58 años, regresa así al Atlante, equipo con el que fue campeón como jugador en 1993 y nueve años más tarde debutó como estratega.

También ha dirigido a Monterrey, Veracruz, Estudiantes de Tecos, Atlante, América (logró dos títulos de la Liga MX), Tijuana, Tigres y las selecciones de México (alcanzó la primera fase en Brasil 2014) y Costa Rica, donde fracasó en su meta de clasificar al Mundial 2026.

Tras su olvidable paso por La Sele, el Piojo fungía como comentarista en una cadena de televisión, cargo que ahora dejará para enfocarse en los Potros.











