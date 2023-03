Migración hacia EE. UU. golpea cosecha de café en Centroamérica

En el Valle Central de Costa Rica, en la localidad de Birrí, 37 km al norte de San José, la finca Hersaca Tres Marías sufre la misma suerte: una drástica reducción de trabajadores nicaragüenses --el grueso de su mano de obra-- que se marcharon a Estados Unidos.



Muchos eran trabajadores temporales, que tras la cosecha volvían a Nicaragua. Pero tras las protestas de 2018 duramente reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega, se agudizó el éxodo.



Managua no divulga cifras de emigrados, pero más de 164.000 nicaragüenses fueron interceptados por las autoridades estadounidenses al entrar de manera irregular en el año fiscal 2022, tres veces más que el periodo anterior.



En las dos hectáreas de Hersaca Tres Marías, las manos del nicaragüense Nicolás Torres, curtidas y ennegrecidas a sus 70 años, acarician sin parar las matas colmadas de granos.



"He crecido dentro del café", dice sin parar de recolectar. "Este ha sido uno de mis trabajos buenos que he hecho siempre".



En Nicaragua "hay una descomposición social y en el ámbito político", sostiene Torres. "El gobierno a veces no nos permite a todos los nicaragüenses trabajar libremente, (hay) bastante presión en el país y eso nos hace emigrar".



En Costa Rica hay casi 94.000 hectáreas de plantaciones de café, que emplean a unos 25.000 recolectores, mayoritariamente nicaragüenses pero también panameños y costarricenses, según Bilbia González, subdirectora ejecutiva del Instituto del Café de ese país.



Indica que "la mano de obra recolectora migrante (...), nicaragüense, es sumamente importante" para Costa Rica, que en la temporada 2021-2022 exportó 337,8 millones de dólares en café.



"Se han ido para Estados Unidos"