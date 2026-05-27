México y EE. UU. inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

México y Estados Unidos dieron inicio el miércoles a las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.



El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.



La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. La delegación mexicana está encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.



La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes "definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región".



"México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta", añadió el texto



Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que se alcanzará un acuerdo.



"Va a ser muy buen diálogo", dijo al detallar que la noche anterior el secretario Ebrard ya tuvo un primer intercambio con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.



Otras rondas seguirán en junio y julio en Washington y Ciudad de México, respectivamente.



El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020.



Tensiones y amagos



Estas negociaciones se realizan en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, además de que Trump ha amagado con retirarse del acuerdo con el argumento de que no beneficia a la economía de su país.



Por un lado, la justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradución de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, quien gobernaba el estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



La solicitud es analizada ya por la fiscalía general mexicana mientras que Sheinbaum exige pruebas contundentes a los estadounidenses.



Un segundo frente son los reclamos que México hizo a Washington por la participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas con autoridades del estado de Chihuahua (norte), caso que se descubrió tras un accidente el 19 de abril en el que murieron dos de ellos.



Según medios estadounidenses, en febrero Trump supuestamente dijo a sus colaboradores que valora retirarse del acuerdo toda vez de que representa pocos beneficios para los estadounidenses además de acusar a México de ser la puerta de entrada a su mercado de productos y componentes procedentes de China.



En las negociaciones entre ambas partes se han discutido asuntos como la necesidad de reducir la dependencia de Norteamérica en componentes de otras regiones, las reglas de origen y la seguridad económica del bloque.

