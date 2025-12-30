México y EE. UU. afinan sus planes de seguridad del Mundial 2026

Representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) de México sostuvieron una reunión técnica con miembros del Comando Norte de Estados Unidos, para reforzar sus capacidades de seguridad durante los eventos asociados a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, se informó el lunes (29.12.2025).

De acuerdo con una publicación de la Sedena difundida en la red social X, el encuentro se realizó del 15 al 19 de diciembre en instalaciones de la propia dependencia.

Durante la reunión, los integrantes evaluaron las actividades programadas para 2026, con énfasis en la coordinación operativa y en el fortalecimiento de procedimientos para mejorar la respuesta conjunta ante escenarios relativos a la Copa Mundial 2026, indicó el reporte.

La dependencia agregó que la actividad busca "afianzar procedimientos de cooperación” y el uso de "sistemas integrados de comunicación” para consolidar capacidades durante los eventos de la Copa Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

La Sedena añadió que la participación de ambos países "mejora los procedimientos de cooperación” y contribuye a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, sin detallar acuerdos específicos, calendarios operativos o alcances adicionales derivados del encuentro.



