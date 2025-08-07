México: Tres detenidos por muerte de niño secuestrado para cobrar deuda

Las autoridades mexicanas detuvieron a tres personas por la muerte de un niño a quien habían secuestrado para presionar a su madre a pagar una deuda de unos 50 dólares, informaron la Fiscalía y medios locales.

El gobierno de México lanzó recientemente una ofensiva contra la extorsión tras admitir que no ha logrado reducir su impacto.

El secuestro que terminó con la muerte del menor de cinco años ocurrió en La Paz, municipio del Estado de México (centro), donde las autoridades federales desmantelaron en las últimas semanas a dos bandas de extorsionistas.

La Fiscalía local detalló en un comunicado que el niño fue secuestrado el pasado 28 de julio por dos mujeres, luego de que la madre les informara que no tenía dinero para pagarles un préstamo.

Según medios locales, se trataba de 1.000 pesos (unos 54 dólares). Las secuestradoras le dijeron que no le devolverían a su hijo mientras no pagara "el dinero que les debía", detalló el reporte oficial.

Investigadores de la policía allanaron el domicilio de los presuntos delincuentes y encontraron "oculto el cuerpo sin vida" del menor, agregó el comunicado.

La fiscalía no detalló la causa de la muerte.

Las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, mientras continúan las pesquisas por "delitos vinculados a la desaparición de personas".

Este caso ocurre luego de que el pasado 24 de julio una maestra jubilada que trabajaba como taxista en el estado de Veracruz (este) fuera hallada sin vida, tras ser extorsionada y aparecer en un video atada y rodeada de personas armadas.

A principios de ese mes, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó su estrategia contra la extorsión, un delito que golpea por igual a vendedores ambulantes y empresarios, así como a ciudadanos que recurren a agiotistas en busca de préstamos.