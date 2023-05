México reporta baja en flujo de migrantes hacia EE. UU. tras fin del Título 42

12 de mayo de 2023, 9:57 AM

El gobierno de México reportó este viernes una baja en el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos, a pocas horas de que expirara una norma de Washington que permitía expulsar automáticamente a migrantes alegando riesgos sanitarios por el Covid-19.



"El flujo va bajando al día de hoy. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante una rueda de prensa.



A las 23H59 del jueves (03H59 GMT del viernes) Estados Unidos levantó el llamado Título 42, una medida activada durante la crisis sanitaria para frenar supuestamente el Covid-19, pero que en la práctica se utilizó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes al impedirles pedir asilo.



El presidente estadounidense, Joe Biden, había anticipado una situación "caótica" en la frontera por el fin de esa norma, al tiempo que su gobierno desplegaba unos 24.000 agentes en la zona.



Al citar un reporte del ejército mexicano, Ebrard dijo que en las fronterizas Ciudad Juárez y Matamoros continuaban grupos de migrantes en las mismas cantidades y en "situaciones de calma y normalidad".



Añadió que en la fronteriza Tijuana se encuentra un grupo de 500 personas con intención de cruzar que se mantienen "de forma pacífica".



A partir de este viernes los migrantes que lleguen a las puertas de Estados Unidos quedan a merced del Título 8, que ya se venía aplicando.



Esto significa que si alguien llega sin reunir los requisitos legales para el asilo enfrentará consecuencias como una prohibición mínima de cinco años para entrar a Estados Unidos y posibles procesos penales.



Para seguir una "vía legal" un migrante puede acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes antes de llegar a la frontera mediante la aplicación móvil CBP One.



Ebrard dijo que "Estados Unidos está cumpliendo su parte" porque ofrecieron 360.000 permisos humanitarios a quienes realizan su proceso documentado a través de esa aplicación.



El funcionario reiteró que muchos migrantes son engañados por traficantes de personas pues se les dice que si llegan a Estados Unidos se quedan en el país porque ya no hay Título 42.



"Si lo haces por la vía documental sí (...), si llegas por la vía irregular es más difícil y los van a repatriar", dijo.