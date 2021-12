México confirma primer caso de la variante Ómicron

México confirmó, este viernes, el primer caso de la nueva variante del coronavirus Ómicron, en un ciudadano sudafricano que arribó al país el 21 de noviembre, anunció el gobierno, que previamente descartó un cierre de fronteras.



"El primer caso positivo de la variante Ómicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en un mensaje en Twitter.



El paciente "presentó sintomatología característica de COVID-19 leve" seis días después de su arribo, precisó la Secretaría de Salud en un comunicado.



Debido a ello, recibió atención en una clínica privada el 29 de noviembre y al día siguiente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) inició el análisis de su muestra, según las autoridades.



Durante su evaluación médica "se encontraba estable en saturación del 95 por ciento", añadió la secretaría.



López-Gatell, responsable de la estrategia gubernamental contra el COVID-19, expresó en conferencia de prensa que el paciente ya contaba con el esquema completo de vacunación de Pfizer.



México es, después de Brasil, el segundo país de América Latina en detectar la nueva variante.



Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había referido a la posibilidad de un primer caso de ómicron en México, y reiteró que el país no cerrará sus fronteras ante la nueva cepa.



"Esto no significa que haya más riesgos", pues las vacunas "sí protegen de todas las variantes", sostuvo en su conferencia matutina.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a ómicron.



La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África, pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a ómicron en unos 30 países en todos los continentes.



Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también de transmisión local.



La pandemia en México se ha estabilizado desde hace un mes y la vida social es cada vez más intensa.



México registra 3,9 millones de contagios confirmados y 294.715 muertos, según cifras oficiales. Es el cuarto país más enlutado por la emergencia sanitaria en números absolutos, aunque su tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es la vigesimotercera del mundo.