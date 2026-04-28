México captura a presunto sucesor de "El Mencho" en gran operativo

Autoridades de México capturaron el lunes (27.04.2026) a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero” y presunto sucesor del narcotraficante Nemesio "El Mencho” Oseguera, tras un operativo con cientos de militares que culminó cuando el capo intentaba huir por un desagüe.

Flores Silva fue detenido en Nayarit, estado vecino de Jalisco, lo que llevó a autoridades locales a pedir a la población resguardarse ante posibles bloqueos y actos violentos.

"El Mencho" Oseguera, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal con bloqueos en 20 de los 32 estados del país.

Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura. Según Insight Crime, se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG. Apodado "El Jardinero", fue el "brazo derecho” de Oseguera, dijo el especialista en seguridad David Saucedo.

También negoció, en nombre de Oseguera, una alianza entre el CJNG y "Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del convicto Joaquín "El Chapo” Guzmán, según fuentes de inteligencia citadas por Saucedo.

Flores Silva estuvo preso cinco años en Estados Unidos y fue liberado en 2016. De acuerdo con autoridades mexicanas, controlaba laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y Zacatecas.

Capturado en un desagüe

La Marina planeó y ejecutó el operativo tras 19 meses de seguimiento y un intercambio de información con agencias estadounidenses, informó el Gabinete de Seguridad.

El líder del CJNG se resguardaba en una cabaña con un dispositivo de seguridad de unas 30 camionetas y más de 60 hombres armados. El despliegue, en la comunidad de El Mirador, incluyó cuatro helicópteros y más de 500 militares, sin realizar un solo disparo.

Al llegar las fuerzas de seguridad, sus escoltas se dispersaron como distracción, pero Flores Silva fue localizado y detenido cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

También cayó el financiero

Este mismo lunes el gobierno informó de la captura del supuesto operador financiero de Flores Silva, quien fue detenido en otro operativo realizado en Zapopan, Jalisco.

"El día de hoy en Zapopan, Jalisco (oeste) Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', jefe regional del CJNG', indicó en un mensaje en redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.



