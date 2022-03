Metro de Londres totalmente paralizado por una huelga

El metro de Londres quedó totalmente paralizado el martes por una huelga para exigir "garantías sobre los puestos de trabajo, las pensiones y las condiciones laborales" en el marco de la crisis de financiación del operador de transporte público londinense TfL.



"Todas las líneas del metro están suspendidas" el martes por la mañana por convocatoria del sindicato RMT (ferrocarril, marítimo y transporte), dijo a la AFP una portavoz de Transport for London (TfL), que dijo no saber si el tráfico se restablecería más tarde durante el día.



El jueves está prevista una segunda jornada de huelga completa, con dos parciales convocadas para el miércoles y el viernes.



Los demás medios de transporte público de la capital británica, incluidos los autobuses, funcionan con normalidad. Pero es "probable que estén mucho más concurridos" de lo normal, advirtió TfL en un comunicado el lunes, aconsejando a los londinenses que "trabajen desde casa si pueden".



Esta huelga tiene lugar después de que el gobierno británico prorrogase el viernes hasta el mes de junio un paquete de ayudas excepcionales que permite a TfL, muy duramente golpeado por la pandemia, mantener su nivel de servicio.



El ejecutivo, que ha inyectado 5.000 millones de libras (6.700 millones de dólares, 6.000 millones de euros) en el organismo público desde el inicio de la crisis sanitaria, y el ayuntamiento de Londres, que supervisa TfL, llevan meses buscando un modo de financiación sostenible.



El gobierno ha condicionado su financiación a largo plazo a la introducción de nuevas fuentes de financiación de entre 500 y 1.000 millones de libras a partir de 2023 y a una reducción de costes de hasta 400 millones de libras en 2022-23.



El sindicato RMT pidió el lunes al alcalde de Londres que "no dé la espalda a los trabajadores del metro poniéndose del lado de un gobierno que sabe que se equivoca con las pensiones y los recortes".



"No se ha presentado ninguna propuesta" para modificar el plan de pensiones o las condiciones laborales y "nadie ha perdido ni perderá su trabajo", aseguró TfL en un comunicado.