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Meteoro explota sobre EE. UU. con potencia de 300 toneladas de TNT

La NASA informó que la bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire.

Por Deutsche Welle 31 de mayo de 2026, 8:31 AM

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado (30.05.2026) y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT informó la NASA.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.

"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos, y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

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