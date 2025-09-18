Meta presenta nuevos "lentes inteligentes" Ray-Ban con IA

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes el miércoles mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a sus esfuerzos que le han generado grandes pérdidas financieras.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó los lentes inteligentes Meta Ray-Ban Display con pantallas incorporadas y que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.

Calificados como los lentes de IA más avanzados de Meta, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares.

"Nuestro objetivo es crear lentes atractivos que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas", dijo Zuckerberg en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía.

"Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso", agregó.

¿Reemplazarán los lentes al smartphone?

Zuckerberg dijo que las gafas con IA eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

El gigante tecnológico comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el metaverso hace unos cuatro años. Zuckerberg cambió el nombre de la empresa de Facebook a Meta a finales de 2021 para reflejar el cambio de estrategia.

Pero Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, perdió 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

Leo Gebbie, analista principal de CCS Insight, cree que esta es una apuesta a largo plazo de Meta "para liberarse de los teléfonos inteligentes", donde ha perdido terreno con rivales como Apple y Google.