Meta debe pagar $375 millones por ocultar explotación infantil

Un jurado de Nuevo México determinó el martes (24.03.2025) que la empresa tecnológica Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.

Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe Nuevo México argumentó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que utilicen sus plataformas.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, un monto muy inferior al que había solicitado el estado.

El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado. Meta dijo que "no está de acuerdo con el veredicto" y apelará la decisión.

"Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre lo complejo que es identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino", dijo un vocero de la empresa.En el juicio se presentaron 40 testigos, incluidos empleados, así como cientos de documentos, informes y correos electrónicos.