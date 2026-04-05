Messi y Suárez marcan en el estreno del Inter Miami, que empata en el Nu Stadium

Miami, Estados Unidos | El Inter Miami de Lionel Messi no tuvo el debut soñado en su nuevo estadio y empató 2-2 frente a Austin FC, en el primer partido disputado en el Nu Stadium, que celebró los goles de la ‘Pulga’ y del uruguayo Luis Suárez.

Messi, titular en su partido 95 con el club, anotó el primer gol del Inter Miami en su nueva casa al minuto 10, con un potente cabezazo tras asistencia del jamaiquino Ian Fray.

“El primer tiempo no estuvimos bien”, reconoció el técnico Javier Mascherano. “No tuvimos intensidad y en este tipo de partidos, cuando regalas la primera parte, se complica”.

Austin, dirigido por el español Nico Estévez, golpeó primero con un cabezazo de Guilherme Biro (6') y luego amplió la ventaja en el minuto 53 con una contra definida por el canadiense Jayden Nelson.

El Inter reaccionó en el tramo final y encontró el empate a siete minutos del cierre, cuando Germán Berterame desvió un balón de cabeza y Suárez apareció sin marca para sellar el 2-2 definitivo.

“El segundo tiempo el equipo cambió claramente. Lo intentamos y los cambios entraron muy bien”, agregó Mascherano.

Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami

El estreno del Nu Stadium marca un hito para el club de la MLS, que finalmente cuenta con estadio propio desde su llegada a la liga en 2020.

El proyecto nació en 2014, cuando el comisionado Don Garber otorgó la franquicia a David Beckham, y se concretó tras superar múltiples obstáculos políticos, con el respaldo del empresario Jorge Mas.

“Es un estadio que puede competir con cualquiera en el mundo”, afirmó Garber.

El recinto, con capacidad para 26.700 aficionados y ubicado en el complejo Miami Freedom Park, forma parte de un ambicioso plan que incluye hotel, centro comercial, parque y anfiteatro.

En su interior destaca la gradería dedicada a Messi, uno de los principales atractivos del estadio.

La inauguración convocó a miles de aficionados y a numerosos medios internacionales, en una jornada que también incluyó presentaciones musicales y actividades especiales.