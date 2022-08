Messi y Neymar deslumbran en goleada del PSG; Navas relegado al banquillo

Lionel Messi, con un doblete y sobre todo un tanto espectacular de espaldas al arco, y Neymar, con un gol y tres asistencias, fueron las estrellas absolutas del París Saint-Germain en el triunfo 5 a 0 en el campo del Clermont, este sábado en la primera jornada de la Ligue 1 francesa.

El portero costarricense Keylor Navas vio el debut del PSG desde el banquillo, pues el portero titular fue el italiano Gianluigi Donnarumma.

En ausencia de Kylian Mbappé por lesión, los dos astros sudamericanos brillaron con fuerza.

Messi rubricó la goleada con un tanto para el recuerdo, controlando con el pecho un pase en largo de su compatriota argentino Leandro Paredes y rematando de espaldas al arco, para poner el 5 a 0 definitivo en el minuto 86.

FIRST BICYCLE KICK GOAL FROM MESSI IN HIS CAREER, INSANE. pic.twitter.com/apLEgunNFU