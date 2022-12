Messi volverá a los entrenamientos del PSG "el 2 o 3 de enero", anuncia Galtier

27 de diciembre de 2022, 7:37 AM

El astro rosarino, elegido el mejor jugador de Catar-2022, se encuentra de vacaciones en Argentina y no jugará como pronto con el PSG en la Ligue 1 antes del duelo ante el Angers en la 18ª jornada del campeonato francés, el 11 de enero.

"Hemos gestionado caso a caso. Después de haber hablado con él, Kylian deseó reincoporarse rápidamente. Eso no quiere decir que no haya, tanto para (Achraf) Hakimi como para Kylian (Mbappé), un momento en el que tengan que recuperar, no particularmente en el plano físico sino en el plano mental", señaló.