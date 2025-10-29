Messi sigue siendo el mejor pagado de la MLS

Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la liga norteamericana (MLS) con el surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje de Los Angeles FC, ocupando ahora el segundo lugar, según una actualización de la lista de salarios publicada este miércoles.



Los $20,4 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi del Inter Miami se mantienen a una amplia distancia del resto de jugadores.



Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos, como su amplia cartera de patrocinios, que ha recibido el astro argentino como parte del contrato que firmó a su llegada a Miami a mediados de 2023 y concluye en diciembre.



El capitán albiceleste iniciará el próximo año una extensión de tres temporadas más con el Inter de la que no se conocen todavía detalles económicos.



Messi, de 38 años, acaba de coronarse máximo goleador de la fase regular y es favorito a revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso).



Su salario encabeza la lista publicada este miércoles por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA), que incluye las últimas incorporaciones en la competición.



Son, el fichaje estelar del verano estadounidense, se sitúa en el segundo lugar con los 11,1 millones de dólares anuales que establece su contrato con Los Angeles FC (LAFC).



El excapitán del Tottenham aterrizó en agosto en California tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en 26 millones de dólares.



Su impacto ha sido inmediato en la competición, con nueve goles anotados en 10 jornadas.



El tercer lugar de la lista lo ocupa el español Sergio Busquets (8,7 millones de dólares), quien colgará las botas al término de la temporada con el Inter Miami.



En el cuarto lugar se sitúa el paraguayo Miguel Almirón (7,8 millones) y en el quinto el mexicano Hirving "Chucky" Lozano (7,6 millones), fichajes destacados para esta temporada del Atlanta United y San Diego FC.



El argentino Rodrigo De Paul, contratado en julio por el Inter, aparece por primera vez en el listado con un salario de 3,6 millones de dólares.



El campeón mundial argentino compite esta campaña como cedido por el Atlético de Madrid con una opción posterior de permanecer en Miami hasta 2029, probablemente con un contrato de jugador franquicia que aumentaría sus emolumentos.



En una situación similar se encuentra el alemán Thomas Müller, que este año recibe un salario de 1,4 millones de dólares del Vancouver Whitecaps, según el listado.

