Messi se despide del público argentino con la Albiceleste bajo presión

Buenos Aires, Argentina | Sin tener aún confirmada su participación en el Mundial, Lionel Messi comenzará a despedirse de los fanáticos argentinos cuando la Albiceleste se mida con Zambia el martes en La Bombonera, en la última prueba en casa antes del Mundial 2026.

El astro rosarino, de 38 años, ya había dicho adiós a la apasionada afición argentina en septiembre, en su último cotejo oficial de eliminatoria sudamericana en el país. Fue una goleada 3-0 ante Venezuela con doblete del crack.

Aunque Zambia no estará en Norteamérica y tiene poca historia futbolística, medirá el nivel de unos campeones del mundo cuestionados por su victoria discreta 2-1 ante Mauritania el viernes en Buenos Aires y por no haberse enfrentado a rivales europeos desde la coronación en Catar 2022.

Aunque pocos apuestan por una ausencia de Messi en el que sería su sexto Mundial —un récord—, lo cierto es que la leyenda viva de Argentina ya camina hacia el retiro en su selección tras dos décadas defendiendo a su país.

Mientras eso sucede, el 10 será titular en el último amistoso antes de que Lionel Scaloni revele la lista de convocados para la Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio).

"Haré todo lo posible para que esté (en el Mundial). Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide, eso lo hará él", dijo Scaloni sobre la presencia del capitán argentino en la cita mundialista.

Misión: mejorar

Ante Zambia, el máximo goleador histórico de la selección argentina buscará mejorar la imagen discreta que dejó en los 45 minutos que disputó frente a Mauritania, un rival débil pero que, con entusiasmo, complicó al campeón del mundo.

La Pulga ingresó en el segundo tiempo, participó poco en el juego y pareció mostrarse incómodo al ocupar la función de centrodelantero, con apenas un par de destellos de su calidad y sin tener una situación clara para anotar.

"Lo importante es que venga y disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente va a ser el último. Queremos que lo disfrute, porque después se extraña jugar todas estas cosas", consideró el DT.

Scaloni ha reiterado durante su ciclo de ocho años como técnico de la Albiceleste que el único titular indiscutido es Messi. Por lo tanto, salvo sorpresa, el 10 tiene su plaza asegurada dentro de la lista de 26 jugadores que acudirán a suelo norteamericano.

El entrenador utiliza estos dos últimos amistosos en casa para terminar de definir la convocatoria, con abundancia de nombres en algunos sectores y pocas opciones en otros.

Lucha por un cupo

Por ejemplo, el atacante Nicolás Paz sumó puntos al anotar un gran gol de tiro libre ante Mauritania, en la lucha por un lugar que también disputan Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso —ausente por lesión— y Gianluca Prestianni.

Otro candidato en el frente de ataque es José Manuel "Flaco" López, como tercer delantero detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sus opciones crecieron tras la grave lesión de rodilla que sufrió Joaquín Panichelli, quien se perderá el Mundial.

Para la posición de lateral derecho, Scaloni cuenta con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, pero las lesiones recurrentes del jugador de River Plate podrían abrirle la puerta a Agustín Giay, mientras que Valentín Barco aspira a ganarse un lugar en el carril izquierdo.

El técnico ya presentó a la AFA una prelista de 55 nombres, pero será a finales de mayo cuando realice el corte definitivo con los 26 elegidos.

Argentina viajará luego a Estados Unidos para iniciar su concentración en Kansas City, ciudad base del defensor del título.

Disputará un amistoso ante Serbia, el primer rival europeo desde Catar 2022, y otro adversario por confirmar, como preparación para su debut ante Argelia el 16 de junio.