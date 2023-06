Messi quiere volver al Barcelona, donde fue feliz

5 de junio de 2023, 7:45 AM

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge, aseguró este lunes que al astro argentino le gustaría volver al Barcelona, pero que todavía no hay una decisión tomada.

"No sé nada todavía", afirmó Jorge Messi, perseguido por una nube de periodistas en un vídeo reproducido por los medios españoles, a la pregunta de si puede volver Messi al Barcelona. "Me encantaría" que regresara al Barça, añadió preguntado por si le gustaría que su hijo volviera a la capital catalana y también contestó con un escueto "sí" y una media sonrisa a la pregunta de si el Barça es también la opción preferida del '10'.

Jorge Messi recordó, no obstante, que la eventual vuelta de su hijo todavía "depende de un montón de cosas".



El padre del astro argentino precisó que habló con el presidente azulgrana, Joan Laporta, "pero nada concreto".



El padre y representante de Messi afirmó que habrá pronto una decisión, pero "no sé qué decisión, no lo sé todavía, tenemos que hablar de montones de cosas".



Messi disputó el sábado su último partido con el PSG con el que acaba contrato tras dos años defendiendo la camiseta del club francés.