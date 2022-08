Messi queda fuera de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro

París, Francia | El astro argentino Lionel Messi, siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022, desvelada este viernes.



Su compañero brasileño del París Saint-Germain Neymar tampoco está entre los seleccionados en una edición en la que parece favorito el francés Karim Benzema por su gran temporada 2021-2022 con el Real Madrid.

El Balón de Oro 2022, concedido por la revista France Football, será entregado el 17 de octubre en una ceremonia en París.

La no presencia de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006 y quedó en el podio casi sin interrupción desde 2007, con la salvedad de la edición de 2018.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt