Lionel Messi marcó su primer gol con el París Saint-Germain con un disparo seco e imparable, este martes contra el Manchester City en la Liga de Campeones.

En su cuarto partido con el equipo francés, la leyenda argentina hizo vibrar al Parque de los Príncipes tras combinar con Kylian Mbappé para disparar desde la frontal del área y lograr el 2-0 en el minuto 74.

​

MESSI WHAT A GOAL! HIS FIRST FOR PSG 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/O6OU8yYGam