Messi es finalista para el premio 'Revelación del año' en la MLS

Lionel Messi es unos de tres finalistas al premio 'Jugador Revelación del Año' de la Major League Soccer (MLS), anunció este jueves la liga en la que el astro argentino disputó en su primer temporada apenas seis partidos.



El delantero de 36 años, que conquistó la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022, impulsó a Miami en agosto al título de la Leagues Cup en un torneo con equipos de la MLS y la liga mexicana.



En la MLS, Messi recién jugó su primer partido el 26 de agosto. Inició como suplente e ingresó en la segunda mitad, anotando un gol en la victoria 2-0 ante los New York Red Bulls con la que el equipo de La Florida cortó una racha de 11 partidos sin ganar.



Pese a subir el nivel del equipo, el argentino -afectado por una lesión en la pierna en el tramo final de la temporada, no pudo meter al Miami en los playoffs de la liga.



Desde que firmó con el Inter Miami en julio, Messi ha sido una fuente de ingresos para la MLS gracias a la venta de camisetas y su papel en el impulso de las ventas de suscripciones para ver partidos de temporada, así como la venta de entradas dondequiera que juegue el Miami.



Los rivales de Messi por el premio, otorgado a jugadores que hayan debutado en la liga este año, son el delantero griego Giorgos Giakoumakis, del Atlanta United, y el mediocampista alemán Eduard Lowen, del St. Louis City.



Messi también había estado entre los jugadores nominados al premio al Jugador Más Valioso de la MLS, pero no quedó entre los tres finalistas de esa categoría.