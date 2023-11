Messi en Miami es "un regalo para América y la MLS", dice David Beckham

R: "Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS. Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato. Pero una de las razones para ficharle era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de soccer. Messi tiene ese poder".