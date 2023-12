Messi desata una revolución futbolística en EE. UU.

26 de diciembre de 2023, 10:54 AM

Con el triunfo en Catar-2022, Messi dio por terminada su etapa en el Paris Saint-Germain y, una vez confirmado que el FC Barcelona no podía recontratarlo, decidió mudarse a una liga menos competitiva.

Al argentino, que no siente por ahora la atracción por los banquillos de otros gigantes como Cruyff o Zidane, el Inter le garantiza una futura participación en la propiedad de la franquicia.

"La llegada de Messi es un evento único y creo que irrepetible, sobre todo por cómo se dio", dijo a la AFP su compatriota Diego Valeri, ex futbolista y ahora comentarista de Apple TV.

"Messi dijo: 'Vengo a disfrutar', y me parece que no hubo cosa mejor. Lo disfrutó él, lo disfrutó el espectador, se le honró de todas las maneras posibles y él mostró un nivel de compromiso como si no fuese ya el mejor jugador de la historia", señaló.