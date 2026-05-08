Messi cree que hay "otros favoritos que llegan mejor" al Mundial

Lionel Messi piensa que Argentina puede "ilusionarse" con la defensa del título en la Copa del Mundo pero advierte que tendrán por delante a otras selecciones candidatas que "llegan mejor", como Francia o España.



Argentina "llega bien", afirmó el capitán albiceleste en una entrevista con el presentador Pollo Álvarez difundida en Youtube.



"Hay muchos chicos que están pasando por lesión o por falta de ritmo, pero la verdad es que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar", afirmó la actual estrella del Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).



"Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor", señaló.



Para el astro argentino, "hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel".



Tras la selección gala, a la que Argentina derrotó en la final del pasado Mundial de Qatar 2022, Messi también citó a España y a Brasil.



"Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores como para pelear en todas las competiciones oficiales", recordó.



"Después, como siempre decimos, están Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y después siempre aparece alguna sorpresa".



Messi, que en junio cumplirá 39 años, todavía no ha confirmado oficialmente su participación en el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.



Aún así, la exestrella del Barcelona recalcó que no se ha puesto límites temporales a su carrera al mantener intacta el hambre competitiva.



"Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más", subrayó Messi, quien se ha comprometido a jugar con el Inter hasta hasta diciembre de 2028.



"Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Muchas veces ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar. Es mi manera de ser (...) Muchas veces es feo porque no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy", afirmó el ganador de ocho Balones de Oro.