Messi conquista su primera MLS en una final mágica para Miami

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

La joven y ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham disfrutó de su noche más soñada frente a su público del Chase Stadium, en la que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba emprendieron la retirada con un último trofeo bajo el brazo.

"Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami", reconoció Messi.

El triunfo culmina el ascenso de un equipo que, a la llegada de Messi a mediados de 2023, se encontraba en lo más bajo de la tabla y sin un solo trofeo en su vitrina.

A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el Paris Saint-Germain.

El astro argentino ya dominaba la MLS a título individual, con los premios de MVP (Jugador Más Valioso) y Bota de Oro, y su talento único sigue marcando diferencias a solo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

Este sábado no necesitó hacerse presente en el marcador para ser elegido MVP de la final y cobrarse cuentas pendientes con el alemán Thomas Müller, actual líder de Vancouver e integrante de la Alemania que batió a Argentina en la final del Mundial de 2014.

Con ocho minutos de juego, Messi dejó atrás a dos rivales en el medio campo con un formidable eslalon que desencadenó la jugada del primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta.

A los Whitecaps les costó encajar el golpe, pero empató con un disparo del canadiense Ali Ahmed en el 60 y pudo adelantarse poco después en una jugada con tres remates al palo.

Pero Vancouver dejó con vida al Inter y Messi se lo hizo pagar en el 71 al robarle la pelota al paraguayo Andrés Cubas y dar un pase filtrado para el segundo gol de su compatriota Rodrigo De Paul, la última adquisición de Miami.

Adiós dorado para Busi y Alba.

El estadio del Inter, que tenía la localía por su mejor resultado en la fase regular, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el también argentino Tadeo Allende en el 90+6.

El gol definitivo desató todas las emociones dentro del césped y aledaños, donde Beckham seguía el partido de pie con su esposa Victoria intentando tranquilizarlo.

"Hubo muchas noches sin dormir, pero siempre creí", recordó después el inglés, quien impulsó el ingreso de esta franquicia en la MLS en 2020 tras su etapa como estrella del LA Galaxy.

"Siempre creí en traer el equipo aquí y, cuando encontré a los socios adecuados, supe que todo era posible", recordó.

Tras el gol de Allende, el entrenador Javier Mascherano corrió a abrazar a Jordi Alba, que había iniciado la jugada robando el balón.

El entrenador argentino llenó de besos a su excompañero en el Barcelona mientras ambos se fundían en un emotivo abrazo sobre el césped.

"Este título no se podía escapar ante nuestra gente, nuestra familia, en el último partido de Jordi y Busi", dijo después el Jefecito, coronado en su primera temporada como entrenador de club.

"Es una sensación rara, era el último partido con la tensión de una final y de irnos por la puerta grande", explicó después el lateral zurdo, que cierra su palmarés con 23 títulos a los 36 años.

"Estoy muy feliz de lo que hemos conseguido, muy saciado", dijo de su lado Busquets, campeón mundial con España en 2010 y coleccionista de 36 trofeos.

"Entre los grandes de América".

La retirada prevista de los gigantes españoles y la incógnita sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, suplente de nuevo y sin un minuto de juego, convertían esta final en la última oportunidad de Miami de coronarse con los llamados Cuatro Fantásticos.

Tras su aterrizaje, el Inter ganó la Leagues Cup de 2023, pero desde entonces no había vuelto a abrir la vitrina.

Este año se quedó en blanco en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, en la que cayó en una volcánica final con tangana incluida.

"Lo conseguimos. No hay mejor manera de que se puedan retirar, festejando, consiguiendo un título más. Obviamente los voy a extrañar muchísimo", dijo Messi sobre sus acompañantes en esta aventura americana.

Este triunfo permitirá al Inter inaugurar su nuevo estadio el año que viene como monarcas de la MLS, un estatus que no sacia las ambiciones de sus dueños ni del propio Messi.

"Lo importante es que este club esté entre los grandes de América, que pueda competir en todas las competiciones", subrayó el crack de Rosario, que acaba de comprometerse a vestir de rosa hasta 2028.



