Merz se opone a anexión de Cisjordania, ministro israelí responde que el nazismo se acabó

"Señor canciller, los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir han terminado y no volverán. No nos obligará a vivir en guetos de nuevo, y mucho menos en nuestra propia tierra".

Así respondió de madrugada el ministro israelí de Finanzas, colono de ultraderecha, sionista religioso y supremacista judío Bezalel Smotrich, al canciller alemán, Friedrich Merz, después de que este expresara su oposición a una anexión israelí de Cisjordania.

"No nos disculpamos ni por un instante"

"Nuestro regreso a la Tierra de Israel —nuestra patria bíblica e histórica— es la respuesta a cualquiera que haya intentado o intente destruirnos, y no nos disculpamos por ello ni por un instante", añadió el ministro.

Además, Smotrich acusó a los miembros del movimiento islamista palestino Hamás —considerado terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países— de ser "los nazis" de hoy.

No se aceptan "instrucciones de líderes hipócritas"

En una llamada telefónica el lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz le invitó a mantener "conversaciones de paz" con el Ejecutivo libanés y a abandonar los ataques al país vecino, y añadió que "no debe haber una anexión 'de facto' de Cisjordania", un mensaje que después repitió en X.

Sobre Europa, Smotrich añadió que no aceptarán "instrucciones de líderes hipócritas" ni de un continente que "una vez más está perdiendo su conciencia y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal".

Sin embargo, desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y durante la guerra que ha devastado desde entonces la Franja de Gaza, Alemania ha mostrado un apoyo férreo a Israel, cuya defensa es parte de la "razón de Estado" alemana, pese a eventuales críticas, limitando protestas propalestinas en el país, y solo suspendiendo parcialmente las exportaciones de armamento a ese país durante cuatro meses en agosto de 2025.