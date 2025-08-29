Merz con pocas esperanzas en una reunión Putin - Zelenski

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró el jueves (28.08.2025) "evidente que no habrá ningún encuentro" en lo inmediato entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, como lo espera Donald Trump para encontrar una salida a la guerra.

"Es evidente que no habrá ningún encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, contrariamente a lo acordado entre el presidente Trump y el presidente Putin", declaró el dirigente alemán junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de un consejo de ministros franco-alemán.

Tras reunirse la semana pasada con Zelenski, Donald Trump dijo haber mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin y aseguró que este había acordado mantener una reunión bilateral con su par ucraniano.

Sin embargo, y a pesar de la presión del presidente estadounidense por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.