Merz con pocas esperanzas en una reunión Putin - Zelenski
"Es evidente que no habrá ningún encuentro" entre los presidentes de Rusia y Ucrania, expresó el canciller alemán Friedrich Merz.
El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró el jueves (28.08.2025) "evidente que no habrá ningún encuentro" en lo inmediato entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, como lo espera Donald Trump para encontrar una salida a la guerra.
"Es evidente que no habrá ningún encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, contrariamente a lo acordado entre el presidente Trump y el presidente Putin", declaró el dirigente alemán junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de un consejo de ministros franco-alemán.
Tras reunirse la semana pasada con Zelenski, Donald Trump dijo haber mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin y aseguró que este había acordado mantener una reunión bilateral con su par ucraniano.
Sin embargo, y a pesar de la presión del presidente estadounidense por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.