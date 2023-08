Megacárcel cumple seis meses en El Salvador con miles de pandilleros

22 de agosto de 2023, 5:36 AM

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo de las celdas. Otros presos dividen opiniones, unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros clamaron por medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales. En cada celda de unos 100 metros cuadrados permanecen de 60 a 75 reclusos que disponen de camarotes de lámina, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber. "Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando", responde a los internos el comisionado Guzmán. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben en las cárceles quienes son acusados de pertenecer a las pandillas. En un informe tras cumplirse el primer año de régimen de excepción, la ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció que tenía el registro de 174 muertes bajo custodia del Estado, y la calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". Pero en el CECOT, según Guzmán, "los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones (y) se respetan los derechos humanos". Ocio y comida

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron por las raciones de comida.



"Se quejan de que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.



Los pandilleros recluidos, según explica la funcionaria, "están conscientes que lo que hicieron (crímenes) los ha traído (hasta) aquí".



La procuradora aseguró que un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos atiende a los internos.



Un médico declaró que "a diario" se toman muestras del agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.



En febrero, el CECOT inició con un severo régimen en el que los reclusos nunca salían de sus celdas, e incluso aún no se les permite recibir visitas familiares, pero para internos como Velásquez conforme pasa el tiempo "la bendición está fluyendo", dice en referencia a que la mayoría se han declarado "cristianos".