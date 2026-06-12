Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EE. UU.

Versiones contradictorias sobre un posible acuerdo Irán-EE.UU.

Irán dice que no ha tomado una decisión sobre acuerdo

Borrador de acuerdo con EE. UU.

Medios iraníes informan sobre un borrador de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, según el cual, las hostilidades deberían cesar de inmediato en todos los frentes.

La agencia de noticias Mehr informa que la declaración de intenciones prevé un "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano". Además, se han programado "60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento total de las sanciones estadounidenses".

Citando fuentes iraníes involucradas en las negociaciones, Mehr informa que el borrador contempla la "liberación de 24.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros) de fondos iraníes congelados durante la fase final de negociaciones de 60 días". La mitad de esa cantidad estaría a disposición de Irán "antes del inicio de las negociaciones. Según la agencia iraní Irna, Teherán se reserva en el borrador el derecho a enriquecer uranio. (afp/reuters)

Versiones contradictorias

Según Trump, un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán podría firmarse tan pronto como este fin de semana. Teherán, por su parte, niega que se haya finalizado algún acuerdo.

"Acabamos de lograr un gran arreglo para la guerra con Irán", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el jueves 11 de junio. Añadió que se estaban preparando los documentos y que pronto podrían estar listos para su firma. Señaló que Europa podría albergar la ceremonia de firma, aunque no identificó ningún país o lugar específico. Más tarde, Trump afirmó que el acuerdo podría quedar finalizado incluso este mismo fin de semana. Indicó que él no podría asistir personalmente a la firma, pero que el vicepresidente JD Vance podría hacerlo.

La parte iraní niega las afirmaciones de Trump. La agencia iraní de noticias Fars, citando una fuente vinculada al equipo negociador de Teherán, asegura que no se ha acordado ningún texto definitivo. Altos funcionarios iraníes no comentaron públicamente de inmediato las declaraciones de Trump. (ap/dpa)