Medios iraníes anuncian la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei

Los medios iraníes anunciaron este domingo la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo Alí Jamenei en los ataques israelíes y estadounidenses contra la república islámica.



"Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", escribió la agencia de noticias Fars, información replicada por otros medios iraníes.

