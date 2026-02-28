Medios internacionales dicen que Israel y Estados Unidos mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Diversos medios internacionales reportaron este sábado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.



La información fue divulgada por altos funcionarios israelíes y replicada por cadenas internacionales, luego de una ofensiva aérea lanzada en la mañana contra objetivos estratégicos en la capital iraní. Según el Canal 12 de Israel, una fotografía del cuerpo de Jamenei habría sido mostrada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras ser recuperado de entre los escombros de su residencia.



Horas antes, Netanyahu aseguró en un mensaje televisado que existían “muchas señales” de que el dirigente iraní había muerto.



La ofensiva provocó una inmediata respuesta de Teherán. De acuerdo con reportes regionales, Irán lanzó una andanada de misiles que obligó a activar alertas y refugios en varias ciudades de Medio Oriente. Además, se informó sobre ataques con drones contra objetivos civiles en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.



Jamenei, de 86 años, asumió el liderazgo supremo en 1989, tras la muerte de Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica. Desde entonces, concentró el poder político, militar y religioso del país, ejerciendo la última palabra en las principales decisiones del Estado.



Como comandante en jefe, tenía bajo su autoridad directa a la Guardia Revolucionaria Islámica, cuerpo militar clave del régimen iraní y objeto de severas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Durante su mandato, el gobierno enfrentó y reprimió múltiples protestas internas, mientras mantenía una postura de confrontación frente a Occidente.



Uno de los primeros bombardeos del sábado impactó en las inmediaciones de sus oficinas en Teherán. No obstante, durante varias horas se desconoció su paradero, ya que no había sido visto públicamente en los días previos al ataque.



Desde Teherán no se ha emitido una confirmación oficial sobre su muerte. Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que, “hasta donde tenía conocimiento”, Jamenei se encontraba con vida.



La situación mantiene en máxima tensión a la región, ante el riesgo de una escalada militar de mayores proporciones.



