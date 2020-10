Médicos de Trump decidirán sobre su alta "durante la jornada"

El equipo médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá "durante la jornada" si da de alta al mandatario, ingresado el viernes tras contagiarse de covid-19, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca.



El jefe de gabinete, Mark Meadows, indicó a la cadena Fox News que "todavía no se ha tomado una decisión" y que la salud del mandatario "continúa mejorando".



El mandatario, de 74 años, fue hospitalizado para tratar un cuadro de coronavirus, tras dar positivo el jueves en la noche.



"Los médicos van a efectuar una evaluación en algún momento hacia el final de la mañana y después el presidente, en consultas con sus doctores, van a tomar una decisión sobre si le dan el alta durante la jornada", agregó Meadows.



El funcionario indicó que no podría entregar una hora precisa, pero que piensa que será "a principio de la tarde".



El domingo, un optimismo prudente reinaba en el entorno del Trump, pese a que el médico de la Casa Blanca admitió que el estado inicial del mandatario fue más grave de lo que se informó.



El facultativo de Trump, Sean Conley, contradijo sus declaraciones del sábado y dijo que el viernes el mandatario requirió la administración de oxígeno durante una hora cuando todavía estaba en la Casa Blanca.



Este episodio fue considerado como lo suficientemente inquietante como para decidir su hospitalización.



El médico reconoció que no había revelado el incidente el sábado para proyectar una imagen de optimismo.