Médico costarricense atiende soldados heridos en la guerra

"Recuerdo que estaba durmiendo y de un pronto a otro empezaron a sonar las alarmas. Aquí suele haber alarmas cada tanto para hacer recordatorios del Día de los Caídos o cosas así. Pero ese día, fue una alarma, un estruendo, las ventanas empezaron a vibrar, luego vino una alarma y otra más. Me puse a hablar con los compañeros del hospital, me dijeron que es en serio que si no había visto las noticias que están atacando Israel. En el hospital dicen que todo el médico que pueda, que esté disponible y cerca que se reporte inmediatamente al hospital", narró Goméz.