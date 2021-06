"Me faltaron al respeto", dijo James sobre su exclusión de la selección Colombia

La estrella de Colombia, James Rodríguez, describió este sábado como una falta de respeto la decisión del técnico Reinaldo Rueda de excluirlo de la selección para la Copa América, en la antesala del partido que disputará el equipo cafetero contra Ecuador.

"Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto", dijo molesto el jugador del Everton inglés durante un video a través de Instagram y en compañía de Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, excompañeros en la selección que fue al Mundial de Brasil-2014.

"Otra cosa es que ya te diga él 'mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador', listo, si eso es así, cierro el culo (ndlr: se refiere en argot a quedarse callado) y me voy", añadió el volante.

Rueda excluyó a James de la Copa América que comienza el domingo y de los duelos de Colombia contra Perú y Argentina por la eliminatoria mundialista por considerar que el jugador no tenía un "nivel óptimo".

La estrella de la selección cafetera se mostró sorprendido con la decisión y aseguró que está recuperado.

"De los 80 partidos que yo tengo ¿cuántos he jugado mal? Cinco, diez, fácil. Los otros 70 siempre rendí así que no me vengan ahora con huevonadas (falacias)", arremetió James.

El 10 encabezaba la primera nómina de Rueda tras el regreso del DT a la selección después de 15 años.

El estratega asumió en 2021 las riendas del equipo en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, quien fue despedido tras una pobre campaña.

La victoria 3-0 en Lima hizo olvidar las goleadas que el equipo sufrió ante Uruguay (3-0 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito) en sus últimas salidas, en noviembre pasado. Y con el 2-2 ante la Albiceleste el equipo trepó a la quinta casilla del premundial a Catar-2022, que da cupo a una repesca contra una selección de otro continente.

Colombia enfrentará el domingo (00H00 GMT del lunes) a Ecuador en la mundialista Arena Pantanal, en Cuiabá (centro), en el cierre de la primera fecha del Grupo B de la Copa América de Brasil-2021.

"Yo hago fuerza para que ganen (...) y para que hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen", reconoció James.

