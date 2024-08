Mbappé y Real Madrid empiezan en Liga con empate frustrante en Mallorca

Kylian Mbappé pudo vivir su estreno en la Liga española este domingo con la camiseta del Real Madrid, pero no pudo hacerlo con victoria: el vigente campeón solo logró empatar 1-1 en su visita al Mallorca en la primera jornada.



Como cuatro días antes en la Supercopa de Europa, Mbappé fue titular, pero esta vez no pudo anotar. El único tanto de su equipo lo firmó el brasileño Rodrygo en el minuto 13, con un disparo cruzado en el área tras recibir una asistencia de tacón de su compatriota Vinicius Jr.



El gol del Mallorca llegó en el 53, cuando el kosovar Vedat Muriqi, elegido jugador más valioso del partido, cabeceó a la red en un saque de esquina lanzado por Dani Rodríguez.



El Mallorca incluso tuvo ocasiones para haber ganado, especialmente con un disparo de Antonio Sánchez en el 88 que se fue por encima del larguero.



El Real Madrid terminó además con diez por la expulsión en los instantes finales (90+6') del francés Ferland Mendy por una entrada violenta sobre Muriqi.



"Empezamos bien el partido, pero no ha sido un buen partido. Nos faltó defender mejor, tener más equilibrio. Somos un equipo muy ofensivo y tener equilibrio es fundamental para nosotros", estimó en su conferencia de prensa el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.



Con este empate, el Real Madrid comienza únicamente con un punto, a dos de su eterno gran rival, el FC Barcelona, que el sábado se impuso 2-1 en el campo del Valencia.



El empate en el estadio de Son Moix rebajó la euforia con la que había empezado el Real Madrid este curso al ganar el miércoles la Supercopa de Europa con un 2-0 sobre el Atalanta, en un partido donde Mbappé firmó además su primer gol con la camiseta del club del que era hincha de niño.