Mbappé y Güler forman una dupla letal en el Real Madrid y ahora apuntan a la Juventus

Madrid, España | La sociedad formada por Kylian Mbappé y Arda Güler, llamada a marcar una nueva época en el Real Madrid, afrontará el miércoles otra prueba frente a la Juventus en la tercera jornada de la Liga de Campeones, antes del Clásico contra el Barça del próximo domingo.

La dupla, que comenzó a engrasar la maquinaria el pasado curso con tres tantos, vive un momento de máximo apogeo desde el arranque de la campaña: el delantero galo acumula 15 goles en 11 partidos, de los cuales 6 nacieron de las botas del centrocampista turco, afianzado esta temporada como titular.

Desde la primera jornada del campeonato doméstico contra el Oviedo hasta el Getafe el pasado domingo, la conexión ha sido letal. El Levante, el Kairat Almaty y la Real Sociedad también sufrieron la combinación entre ambos.

Incluso el Atlético de Madrid encajó el primer tanto en el derbi madrileño debido a su entendimiento dentro del campo, aunque el conjunto colchonero remontó y ganó 5-2 en el Metropolitano, en el primer gran envite de los madridistas esta temporada.

El choque del pasado domingo en el Coliseum Getafense estuvo atascado buena parte hasta que entró Güler, que cambió la dinámica de su equipo tras empezar a aparecer entre líneas y galvanizar el ritmo.

Instantes después de su ingreso, el turco asistió magistralmente al galo, que marcó el tanto de la victoria del Real Madrid, devolviendo al equipo al liderato.

"Nos basta con una mirada"

Mbappé parece haber encontrado al socio ideal. El de Bondy ataca los espacios y Güler, con libertad de movimiento, asiste con una facilidad sorprendente para que el francés perfore la portería rival.

“Sus cualidades y las mías son complementarias. Nos entendemos muy bien, todo fluye”, afirmó Güler en una entrevista a L’Equipe el pasado 15 de octubre.

“A veces hablamos un poco antes del partido: ‘Hoy podríamos hacer esto o aquello’, nos decimos. Otras veces, nos basta con una mirada”, añadió el jugador de 20 años.

Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti el curso anterior, el mediocentro otomano apenas jugó; en cambio, el futbolista se encuadra perfectamente esta temporada en los sistemas de Xabi Alonso, mucho más ofensivos que los de su predecesor.

Güler, que está aportando visión y sobre todo el último pase, se ha hecho un hueco en detrimento del inglés Jude Bellingham, aún con molestias tras su operación en el hombro durante la pretemporada.

Ante un calendario tan apretado, en el que el equipo disputará casi siempre dos partidos por semana, el técnico vasco necesitará administrar el reparto de minutos.

Dupla mágica

El rendimiento de Mbappé y Güler juntos hace que ambos probablemente sean titulares ante la Juventus, en uno de los encuentros más exigentes de la temporada, con el objetivo de mantener el pleno de victorias en la competición continental.

La Vecchia Signora llega tras su primera derrota en la Serie A frente al Como por 2-0 y se ubica en la séptima posición de la tabla. Además, empató sus dos enfrentamientos de Champions League, ante el Borussia Dortmund (4-4) en Turín y el Villarreal (2-2).

La dupla mágica blanca intentará sincronizarse de nuevo para vencer a la Juventus y llegar con confianza al Clásico ante el Barça en el Santiago Bernabéu.

Esta sociedad promete consolidar a Arda Güler —comparado ya con Pedri González— como figura emergente en el fútbol mundial, mientras Kylian Mbappé busca seguir aumentando su efectividad y romper nuevos récords como goleador.