Mbappé y el PSG, un futuro por clarificar y un abanico de opciones abiertas

13 de junio de 2023, 7:28 AM

París, Francia | ¿Una marcha en 2024 o desde este mismo verano boreal? ¿Un nuevo contrato? Todos los escenarios están sobre la mesa después de la decisión de Kylian Mbappé de no activar su opción de renovación por un año más con el París Saint-Germain.

El club comunicó en aquel entonces una extensión contractual de tres años, pero en realidad se trataba de un contrato de dos años con un año suplementario (temporada 2024-2025) que el N.7 podía activar o no. El lunes, el jugador informó en un correo de su decisión de renunciar a esta opción.

Que Mbappé no haya esperado a la fecha límite, fijada en el 31 de julio, puede ser interpretado como una elección firme y definitiva, sobre la que no habrá marcha atrás. Pero también podría tratarse de un pulso para lograr nuevas garantías deportivas y/o unos mayores emolumentos. Gente dentro del club confía en esa hipótesis.

El mismo lunes por la noche, la dirección del PSG filtró su enfado después de la divulgación en la prensa del correo de Mbappé que acababa de recibir. Inmediatamente el club trasladó un mensaje: "la institución" PSG, atacada, no se dejará manipular por un jugador, así sea el más emblemático de la plantilla.

El delantero hizo saber mediante un comunicado transmitido a la AFP el martes que no conversó nunca sobre una prolongación con el club galo, recordando que había "afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada", y que "no pidió su marcha este verano sino que simplemente confirmó al club la no activación de su año suplementario".