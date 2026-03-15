Mbappé vuelve a entrenar con el Real Madrid antes del duelo ante el Manchester City

Madrid, España | El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ausente desde finales de febrero debido a una entorsis en la rodilla izquierda, regresó este domingo a los entrenamientos con el grupo del equipo blanco.

La vuelta del astro francés se produce un día después de la victoria merengue ante el Elche (4-1) y a dos días de visitar al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Como ya había anunciado su entrenador Álvaro Arbeloa la víspera en conferencia de prensa, Mbappé, que aparece en varias fotos y videos difundidos por su club, entrenó con normalidad junto a sus compañeros.

El máximo goleador del Real Madrid esta temporada, con 38 goles en 33 partidos entre todas las competiciones, podría entrar en la convocatoria ante el Manchester City en el Etihad Stadium, donde el equipo blanco deberá conservar la ventaja del 3-0 cosechado en el Santiago Bernabéu.