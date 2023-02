Mbappé: "Tenemos opciones de clasificar"

"Cuando podemos jugar hacia adelante, un fútbol ofensivo, ellos no están cómodos. Tenemos que cambiar, pasar a otra cosa, guardar lo positivo e ir allí a clasificar", insistió Mbappé.



Mbappé, quien regresaba tras lesión, declaró que "fue complicado, no estaba previsto que jugara, pero tenía ganas de jugar, de ayudar a los compañeros, de aportar energía".



"Lo hemos intentado todo, hemos trabajado día y noche, y he tenido un rato de partido. No era lo que quería, quiero siempre jugar, pero a veces hay que contentarse con lo que se puede", concluyó.