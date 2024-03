Mbappé salió de cambio en empate del PSG en Mónaco

Preguntado por la televisión Amazon Prime después del partido sobre ese cambio de Mbappé, el entrenador Luis Enrique dijo que era una decisión "deportiva" y que no quería "polemizar".



En la rueda de prensa posterior al partido, las preguntas sobre Mbappé también fueron protagonistas.



"Es al 100% la decisión del entrenador, tarde o temprano habrá que acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé. Tomo esa decisión por el bien del equipo", aseguró el técnico asturiano.



"No voy a entrar al juego, para mí no hay ningún problema. Así es como quiero gestionarlo", sentenció.



Es el segundo empate seguido del PSG en la Ligue 1, después del 1-1 del pasado fin de semana contra el Rennes en el Parque de los Príncipes. Mbappé también fue sustituido ese día, entonces durante la segunda mitad.



Antes, el 17 de febrero, Mbappé había comenzado como suplente en un partido ante el Nantes.



En lo referente al partido más allá del caso del delantero francés, Luis Enrique consideró que había sido "una buena preparación" para el reto de la Real Sociedad.



"En la primera parte, nuestro rival ha generado más ocasiones de gol, pero en la segunda mitad hemos invertido esa tendencia. Hemos sido más fuertes. Podríamos haber ganado, o haber perdido, así que el resultado es bastante justo", consideró el entrenador español de los parisinos.