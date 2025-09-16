Mbappé resucita al Real Madrid de penal ante el Marsella en la Champions League
Este martes regresaron las emociones de la Champions League con una jornada llena de goles.
La primera fase de la Champions League inició este martes, en una jornada llena de goles. A continuación, repasamos los marcadores:
Real Madrid 2 - Marsella 1
Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Liga de Campeones.
Pese a que Timothy Weah (22’) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29’ y 81’), que allanaron el camino en Champions a los blancos.
Athletic Club 0 - Arsenal 2
El Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, este martes en San Mamés.
En una jugada que pilló a la defensa local adelantada, tras pase bombeado de Leandro Trossard, el brasileño Gabriel Martinelli realizó un buen control orientado para encarar el mano a mano ante Unai Simón, al que batió por abajo (72’).
El propio Martinelli cerró el marcador (85’) con una definición precisa tras asistencia de Bukayo Saka.
Juventus 4 - Borussia Dortmund 4
Partidazo en Italia. La Juventus y el Borussia Dortmund empataron 4-4 en un duelo vibrante, con goles en ambas porterías hasta el último minuto.
Otros marcadores
El PSV cayó ante el Union Saint-Gilloise (1-3).
El Tottenham se impuso por la mínima al Villarreal (1-0).
El Qarabag sorprendió al derrotar al Benfica (2-1).