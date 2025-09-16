Mbappé resucita al Real Madrid de penal ante el Marsella en la Champions League

La primera fase de la Champions League inició este martes, en una jornada llena de goles. A continuación, repasamos los marcadores:

Real Madrid 2 - Marsella 1

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Pese a que Timothy Weah (22’) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29’ y 81’), que allanaron el camino en Champions a los blancos.

Athletic Club 0 - Arsenal 2

El Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, este martes en San Mamés.

En una jugada que pilló a la defensa local adelantada, tras pase bombeado de Leandro Trossard, el brasileño Gabriel Martinelli realizó un buen control orientado para encarar el mano a mano ante Unai Simón, al que batió por abajo (72’).

El propio Martinelli cerró el marcador (85’) con una definición precisa tras asistencia de Bukayo Saka.

Juventus 4 - Borussia Dortmund 4

Partidazo en Italia. La Juventus y el Borussia Dortmund empataron 4-4 en un duelo vibrante, con goles en ambas porterías hasta el último minuto.

Otros marcadores

El PSV cayó ante el Union Saint-Gilloise (1-3).

El Tottenham se impuso por la mínima al Villarreal (1-0).

El Qarabag sorprendió al derrotar al Benfica (2-1).







