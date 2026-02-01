Mbappé rescata al Real Madrid de penal en el descuento ante el Rayo

Madrid, España | Un penal convertido por Kylian Mbappé en el tiempo de prolongación le dio la victoria al Real Madrid por 2-1 ante el Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, resultado que permite a los blancos mantenerse a un punto del líder FC Barcelona.

Tras la caída en Lisboa por Champions, la afición recibió a los jugadores con silbidos, con Vinícius y Jude Bellingham como principales focos del descontento.

El brasileño Vinícius (15') abrió el marcador, pero Jorge de Frutos (49') igualó tras el descanso. Cuando el empate parecía definitivo, Mbappé apareció en el 90+10' para convertir desde los once metros y sellar el triunfo merengue.

Con esta victoria, el Real Madrid llegó a 54 puntos, uno menos que el Barça, que el sábado venció al Elche.

El técnico Álvaro Arbeloa valoró el esfuerzo del equipo:

"Me quedo con la victoria que los jugadores han hecho a base de esfuerzo y trabajo. Nos queda mucho por mejorar, pero hay situaciones que estamos construyendo", declaró.

"Ha sido una victoria de alma. Ahora necesitamos trabajar desde la confianza que te da ganar; tendremos dos semanas para seguir creciendo", añadió.

Lesión de Bellingham y final agónico

El partido se complicó pronto con la lesión muscular de Bellingham, sustituido por Brahim Díaz a los diez minutos.

Tras el empate del Rayo, el Madrid sufrió: Courtois evitó el segundo con un paradón a Ratiu (64'), y Mbappé estrelló un remate en el larguero minutos después.

El impulso blanco aumentó con la roja directa a Pathé Ciss por una dura entrada sobre Ceballos. Camavinga dio al palo (85') y Mbappé volvió a rozar el gol antes del desenlace.

En el descuento, Nobel Mendy derribó a Brahim en el área y Mbappé no falló el penal para marcar su 22.º gol en LaLiga. Luego, el Rayo terminó con nueve por la segunda amarilla a Pep Chavarría.