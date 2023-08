Mbappé regresa al Parque de Los Príncipes con doblete y victoria del PSG

Tras ver el primer partido desde las gradas, Mbappé regresó al estadio del PSG, el Parque de los Príncipes, como titular este sábado, anotando un doblete y logrando la primera victoria de su equipo en Ligue 1, contra el Lens (3-1) en la tercera jornada.



Por si había dudas, el Parque de los Príncipes no odia a su superestrella, al menos no lo suficiente como para abuchearlo. Su gran rendimiento en la noche del sábado confirma además que, tras la salida de Lionel Messi y Neymar, si hay un príncipe en el estadio, es él.



Aplaudido por los espectadores cuando se enteraron de su entrada en el once titular una hora antes del inicio del partido, Mbappé escuchó su nombre coreado durante la presentación de los equipos.



Desde su primer toque de balón, una ovación recorrió el estadio, y se sentía en el ambiente que el jugador de 24 años quería marcar en su regreso a su estadio.



El español Marco Asensio abrió el marcador justo antes del descanso (45') y tras el paso por los vestuarios, llegó el momento de Mbappé, con un doblete (52', 90'), que le sirve para alcanzar tres goles anotados en apenas un partido y medio disputado.