Mbappé: "Podemos golear, pero la gente seguirá pensando en la Liga de Campeones"

El lenguaje corporal del francés Kilyan Mbappé lo dijo todo: está frustrado.

Todo salió mal para un PSG que sigue pendiente del futuro del campeón del mundo francés tras caer 3-0 ante el Mónaco.

"Hemos perdido contra un buen equipo que está jugando en Europa. Les felicitamos y espero que jueguen en Europa la próxima temporada", declaró Mbappé al canal Primer Video.

Incluso, el astro francés recordó que "el objetivo es ganar un 10º campeonato, el resto poco importa a la gente".

El equipo parisino no se levanta de su fracaso de la Champions y enciende aún más las alarmas.

​Eso sí, admitió que el recuerdo de la eliminación europea sigue presente: "Podemos ganar 8-0 ó 9-0, pero la gente seguirá pensando en la Liga de Campeones".

"Tenemos que ser profesionales, respetar a los aficionados que nos apoyan... Creo que tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Si tenemos un mínimo de estima por lo que hacemos y lo que somos, tenemos que respetarnos", añadió.

Lo peor es que el PSG cae ante un equipo que ha naufragado durante toda la temporada, que apenas había sumado una victoria en sus últimos ocho partido de competición y que a falta de 9 jornadas para el final está fuera de la zona de clasificación europea para la próxima temporada.

Tras la humillante eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el PSG suma su cuarta derrota este temporada en el campeonato doméstico, dando una imagen indigna de su estatuto, y podría ver reducida su diferencia la frente de la tabla clasificatoria a los 12 puntos con respecto a Marsella (2º) o Niza (3º), que se enfrentarán en el último duelo dominical.

Now place to the selection.👊🏼🇨🇵@KMbappe pic.twitter.com/yX3AWdqJiC