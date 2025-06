Mbappé fue hospitalizado para someterse a pruebas médicas

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, que no pudo debutar con el Real Madrid en el Mundial de Clubes el miércoles (1-1 frente a Al Hilal saudita) fue hospitalizado para hacerse pruebas médicas por una gastroenteritis, anunció este jueves el club blanco.



"Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento", indicó el Real Madrid en un escueto comunicado.



Mbappé estaba sufriendo desde hace varios días un proceso febril, que le impidió jugar el miércoles en el debut de su equipo en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami.



El astro galo francés no entrenó el martes en la última sesión dirigida por Xabi Alonso por el mismo motivo, aunque sí había trabajado con el resto de la plantilla los dos días anteriores.



"En los últimos dos días ha estado mal, con un proceso viral importante. Tenemos que ver cómo va mejorando día a día", afirmó Alonso en la rueda de prensa posterior al choque contra el Al Hilal.



El Real Madrid se medirá el domingo al Pachuca mexicano en Charlotte en el segundo encuentro del grupo H del Mundial de Clubes.



Preguntado si el francés estaría disponible para este segundo duelo, Alonso declaró: "No lo sabemos, tenemos que ver cómo se desarrolla su recuperación".