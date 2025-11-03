Mbappé busca revancha en Anfield tras su pesadilla ante el Liverpool

Madrid, España | El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, volverá el martes a Anfield, el mítico estadio del Liverpool donde vivió una noche de pesadilla hace casi un año, en un clásico europeo que encara con la intención de dar un golpe sobre la mesa en un gran escenario.

Esperado como el salvador de un Real Madrid en peligro, después de tres derrotas en cinco jornadas en noviembre de 2024, Mbappé, incapaz de marcar la diferencia y de meter a su equipo al partido, con un penal fallado incluido (2-0), se hundió en una crisis de confianza sin precedentes en el delantero de Bondy.

Aquella noche en el césped de Anfield, seguida de una nueva decepción en Bilbao (derrota 2-1) a principios de diciembre, pareció jugar un gran papel en la espectacular transformación del exgoleador del París SG, quien desde entonces ha recuperado su velocidad y su voraz apetito.

El capitán de los Bleus admitió que había "tocado fondo", ahogado por la presión ambiental y los asuntos extradeportivos que mantenía con su antiguo equipo.

"Cambié de mentalidad porque me dije que no podía hacerlo peor, solamente mejor, he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid", confesó el jugador en una rueda de prensa a finales de enero de este año.

"Yo pensaba mucho en cómo jugar en el campo. Y cuando piensas mucho, no haces bien tu juego", prosiguió el astro galo, quien subrayó que es "un jugador que siempre quiere hacer más".

Algo nunca visto desde CR7

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera en cuanto a estadísticas, con 18 goles en 14 partidos en LaLiga y en Champions League, brillante en las grandes citas, especialmente en los Clásicos contra el Barça, Mbappé está, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos (derrota en semifinales 4-0 contra el PSG), en estado de gracia.

Ningún futbolista del Real Madrid había tenido un mejor comienzo —ni siquiera su compatriota Karim Benzema cuando ganó el Balón de Oro en 2022— desde el portugués Cristiano Ronaldo, en la temporada 2014/15 (20 goles en sus primeros 11 partidos de liga).

El delantero francés también se ha convertido en el primer jugador madridista desde CR7 en ganar la Bota de Oro europea, que celebró el pasado viernes con gran pompa en el estadio Santiago Bernabéu, alimentando aún más las comparaciones con su ídolo, cuyos pósteres cubrían las paredes de su habitación de la infancia en Bondy.

"Todos saben que Cristiano es la referencia en el Madrid, el número uno. Yo llevo aquí un año y medio, y él estuvo nueve años. No puedo compararme con lo que hizo; mi camino es diferente", explicó Mbappé en una entrevista al diario Marca.

"Quiero forjar mi propio camino, pero que me mencionen junto a Cristiano ya es un honor. Sin embargo, estoy enfocado únicamente en construir mi propio camino, ayudar al equipo y ganar todos los títulos posibles", agregó el francés.

Un nuevo golpe de efecto, el martes en Anfield, le permitiría recordar que sí forma parte de esa élite y continuar su camino hacia sus objetivos: unirse a Cristiano Ronaldo en la lista de ganadores de la Champions y del Balón de Oro.