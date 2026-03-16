Mbappé, Bellingham y Carreras viajan a Mánchester para el duelo de Champions contra el City

Madrid, España | El delantero estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, el centrocampista Jude Bellingham y el lateral español Álvaro Carreras forman parte de la expedición blanca que este lunes viaja a Mánchester para disputar el martes la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

Los tres jugadores harán el desplazamiento a Inglaterra, al igual que el defensa austríaco David Alaba, aunque eso no significa que el entrenador Álvaro Arbeloa vaya a arriesgar haciéndolos jugar, teniendo en cuenta el resultado favorable a los blancos en la ida (3-0).

Mbappé, ausente desde finales de febrero por un esguince en la rodilla izquierda y que ya no pudo disputar el partido de vuelta del playoff contra el Benfica, se entrenó el domingo por primera vez con sus compañeros.

El máximo goleador del equipo, autor de 38 tantos en 33 partidos en todas las competiciones, se perdió los últimos cinco encuentros para tratar una lesión que arrastra desde diciembre de 2025.

Según la prensa española, Arbeloa podría no obstante darle algunos minutos de juego al delantero francés de cara al derbi contra el Atlético de Madrid el próximo domingo en LaLiga.

De haberse recuperado, el capitán de Francia debería acudir a la llamada de su seleccionador Didier Deschamps para el próximo parón de selecciones (del 23 al 30 de marzo), en el que Francia se medirá a Brasil y Colombia en Estados Unidos, a menos de tres meses del Mundial 2026, el gran objetivo declarado de Mbappé para esta temporada.