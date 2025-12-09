Mbappé, ausente en el entrenamiento antes del choque contra el Manchester City

El delantero francés Kylian Mbappé, que se fracturó un dedo durante la derrota el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en LaLiga, no se entrenó este martes en la víspera del enfrentamiento contra el Manchester City en Champions.

Con molestias en el dedo anular de la mano izquierda que se produjo durante el último encuentro en el Bernabéu, el goleador madridista no apareció en la sesión abierta a los medios, al igual que su compatriota Eduardo Camavinga.

Consultado por la AFP, el club español confirmó que la ausencia de Mbappé se debía a su dolor en el dedo, pero también por unos problemas físicos, sin especificar su naturaleza.

Su baja el miércoles para el duelo contra el Manchester City complicaría la misión del técnico Xabi Alonso, en el centro de las críticas por los malos resultados del equipo en las últimas semanas.

Mbappé, autor de un inicio de temporada excepcional con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones, ha llevado en volandas al Real Madrid desde la llegada del técnico vasco este verano.



