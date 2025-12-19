Mbappé, a punto de superar un récord de su ídolo CR7 contra el Sevilla

Pese a un periodo inestable para el Real Madrid, en el que ha llegado a peligrar la continuidad del entrenador Xabi Alonso, el atacante estrella Kylian Mbappé puede poner fin a 2025 batiendo un récord de su ídolo y referente Cristiano Ronaldo.

El sábado, el Real Madrid (2º, 39 puntos) pondrá fin a 2025 contra el Sevilla, en la 17ª jornada de LaLiga, sin posibilidad de acabar el año como líder, ya que arranca el fin de semana a cuatro unidades del líder FC Barcelona.

Pero Mbappé, autor de un doblete el miércoles en Copa del Rey contra el Talavera (victoria 3-2), alcanzó los 58 goles con el Real Madrid en el año natural, quedándose a una única diana de las 59 que logró el portugués en 2013.

El ariete de 26 años lidera la tabla de goleadores de LaLiga con 17 dianas anotadas en 16 jornadas, a las que hay que añadir los 9 goles en Champions y su doblete en Copa.

En total, 28 goles en un arranque de temporada espectacular y que le acercan a uno de los muchos hitos que su ídolo portugués logró como jugador del conjunto blanco.

Más pendiente del resultado que del récorde del francés estará el FC Barcelona (43 pts), que se despedirá del año en un duelo directo contra el Villarreal (3º, 35 puntos), el invitado sorpresa al podio del campeonato.

El Submarino Amarillo, que quedó apeado de Copa del Rey el miércoles contra el Racing Santander, líder de la segunda división española, tiene una cara en LaLiga mucho más fiable que en su vertiente copera o europea.

Así, en el mismo periodo en el que ha logrado seis victorias consecutivas en campeonato, ha quedado eliminado de Copa y virtualmente eliminado de Champions.

Por ello la visita del Barça al estadio de la Céramica el domingo (15h15 GMT) será un examen de altura para los de Hansi Flick, y una oportunidad de acabar con buena nota el año.



